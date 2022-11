Wacker laat winst glippen in topper door bizar eigen doelpunt

VOETBAL - De topper in de 3e klasse A tussen Steenwijkerwold en Wacker eindigde vanmiddag in 2-2. De ploeg uit De Wijk leek te winnen, maar vier minuten voor tijd schoot Rob van Luin in eigen doel.

Steenwijkerwold blijft koploper met zeventien punten uit acht wedstrijden. Wacker volgt op drie punten, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld, net als Read Swart, dat op doelsaldo derde staat.

Boeiende topper

Beide ploegen begonnen het duel dus met evenveel verliespunten. De beginfase was voor de ploeg uit Overijssel. Steenwijkerwold leek al vroeg op 1-0 te komen, maar de treffer van Boris Berghorst werd wegens buitenspel geannuleerd.

Na een kwartier spelen kwam Wacker beter in de wedstrijd en ontspon zich een boeiend duel. Wacker verzuimde door Dennis Westerbeek en Joost van der Weide op voorsprong te komen. Eerst bracht doelman Stijn Blum redding, even later had de keeper hulp van Jan Oord nodig, die de bal van de lijn haalde.

Aan de andere kant verzuimde Wilco Stevens twee keer om de thuisclub op 1-0 te schieten. Het was een klein wonder dat beide ploegen halverwege met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten.

Geen buitenspel

Wacker kwam uitstekend uit de kleedkamer en nam al vroeg in de tweede helft een 0-1 voorsprong. Joris Brouwer ontsnapte aan buitenspel en schoot vanaf zestien meter binnen. Scheidsrechter Kats negeerde terecht het vlagsignaal van zijn assistent. Twee spelers van Steenwijkerwold stonden nog achter Brouwer.

Lang kon Wacker niet van de voorsprong genieten. Amper tien minuten later stond het alweer gelijk. Uit een hoekschop kopte Ian Los de 1-1 binnen.

De wedstrijd bleef ook in de tweede helft boeien en golfde op en neer. Een kwartier voor tijd kwamen de gasten uit Drenthe weer op voorsprong. Dennis Westerbeek schoot de bal, vanaf de zijkant van de zestien meter achter doelman Blum, die kansloos was.

Bizar eigen doelpunt

Wacker leek de topper te winnen, tot vier minuten voor tijd. Verdediger Rob van Luin ontving de bal in zijn eigen strafschopgebied, zonder dat er een speler van de thuisclub bij hem in de buurt stond. Maar er leek twijfel bij de verdediger te ontstaan. In plaats van de bal terug te spelen op zijn doelman of weg te schieten, schoof Van Luin de bal, onhoudbaar voor keeper Wart van Holsteijn in de hoek.

In plaats van drie punten en de koppositie behouden beide ploegen evenveel verliespunten en blijft het ongekend spannend in de 3 klasse A.