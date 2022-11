Hoogeveen rekent af met Alcides en zet ongeslagen reeks voort

VOETBAL - Hoogeveen heeft vanmiddag betrekkelijk eenvoudig afgerekend met provinciegenoot Alcides. De Meppelers incasseerden na zo'n twintig minuten spelen de 0-1 en kwamen die klap niet meer volledig te boven.

De Zuid-Drenten moesten in de eerste fase van het duel wat op gang komen. Alcides stond in verdedigend opzicht goed, en gaf geen grote kansen weg, maar na twintig minuten spelen was het tóch raak voor Hoogeveen. Na een goedlopende aanval over meerdere schijven wist Emil Bijlsma de ban te breken. Na een afvallende bal die voor zijn voeten belandde, ramde hij zonder nadenken raak. De openingstreffer kwam mede door Jim Veltmaat en Noah Schuurman, twee sleutelspelers die dit seizoen al vaker bewezen van waarde te zijn.

Tweede van Bijlsma

De tweede treffer viel na een half uur spelen, en opnieuw wist Bijlsma het net te vinden. Na een corner, die werd afgedwongen door Louis Vijfhuizen, kon Bijlsma binnen knikken. De cornerbal leek nog over de kluit spelers te zeilen die zich in het zestienmetergebied had verzameld, maar de tweevoudig doelpuntenmaker stond goed opgesteld en knikte raak boven de doelman van Alcides.

Ondanks de achterstand was Alcides wel de ploeg die na rust het gevaarlijkste uit de startblokken kwam, maar onder meer Nick Kuiper kon mede dankzij alert keeperswerk de bal niet in het doel rommelen. Na de kans aan Meppeler kant leek Hoogeveen weer toe te slaan nadat Giorgio Beltau alleen op de keeper afstormde, maar door opnieuw goed keeperswerk bleef de 0-2 stand op het scorebord staan.

Beslissing valt laat in de wedstrijd

Waar Hoogeveen dichtbij de allesbeslissende 0-3 was om de wedstrijd in het slot te gooien, sloeg Alcides toe met een snedige counter die na een splijtende dieptepass werd binnengewerkt door Jasper Strijker. Hij verschalkte de uitkomende doelman Stan Meekhof die te laat arriveerde om de bal nog te stoppen.

De wedstrijd rommelde voort, en Hoogeveen kwam niet meer in grote problemen. Door toedoen van Justin Benjamins werd het nog wel 1-3. Na een onderschepping van Schuurman bracht hij Benjamins in stelling die geen moeite had om de bal voor open doel binnen te tikken.

Goede reeks

Door de overwinning blijft Hoogeveen meedraaien in de bovenste regionen van de Derde Divisie A. Momenteel bezet de ploeg van Nico Haak de vierde plaats en is het al langere tijd ongeslagen. De laatste competitienederlaag werd 18 september geleden tegen VOC. Volgende week volgt voor Hoogeveen een uitduel tegen directe concurrent SJC.