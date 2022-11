Gieterveen kansloos onderuit in kraker tegen Veelerveen

VOETBAL - De blikken in de Vierde Klasse C waren vanmiddag gericht op het hoofdveld van het Groningse Veelerveen, waar een kraker op het programma stond tegen Gieterveen. De twee concurrenten hielden na zes duels spelen dertien punten over, waardoor ze op gelijke hoogte begonnen aan de topper. Maar Gieterveen delfde duidelijk het onderspit en ging met 4-0 onderuit.

Na rust wisten de Drenten de nipte achterstand niet meer om te buigen. Sterker nog: de 1-0 stand werd uitgebreid in een grotere nederlaag. Bij een corner vlak na rust kwam Gieterveen nog goed weg, maar even later was het toch raak: Jelle Oost werkte een voorzet binnen en verruimde de voorsprong van Veelerveen.