Eerste Klasse E: Roden verrast bij GRC, Germanicus brengt GOMOS verder in problemen

VOETBAL - Mede dankzij een driepunter van Nick ter Arkel heeft vv Roden vanmiddag voor een stunt gezorgd in de Eerste Klasse E. GRC Groningen werd getrakteerd op een 2-4 nederlaag. Bij rust leidden de Rodenaren al met 0-4.

GRC deed na rust nog wat terug met twee goals, maar dat was bij lange na niet genoeg om een of drie punten over te houden aan het duel.

De ruime winst van Roden was voor een groot deel te danken aan Nick ter Arkel, die de hoofdrol opeiste met een hattrick. Later in de wedstrijd, toen hij al drie doelpunten achter zijn naam had staan, liet hij weer van zich spreken. Dit keer met een rode kaart. Door de winst is Roden weer wat verder uit de degradatiezorgen.

GOMOS verliest opnieuw

Dat geldt niet voor GOMOS uit Norg. De ploeg van Martin Drent is bezig aan een mindere reeks, waardoor de Norgers inmiddels zijn afgezakt naar de onderste regionen van de Eerste Klasse E. Ook van CVV Germanicus, de nummer laatst met tot vanmiddag drie punten, kon niet gewonnen worden. De Coevordenaren leken bij een 3-1 stand al binnen te zijn, maar GOMOS maakte nog de aansluitingstreffer. Het bleek niet een opmaat na een punt of meer, het bleef ondanks aandringen van GOMOS bij 3-2 in het voordeel van Germanicus.

Rolder Boys geen partij voor TVC na rode kaart

Rolder Boys wist niet te stunten bij het hooggeplaatste TVC uit Tubbergen. In de eerste fase van het duel ging het gelijk op met kansen voor beide ploegen, maar na bijna een half uur spelen sloegen de Overijsselaars toch toe via Stef Snijders. De wedstrijd was daarmee nog niet gespeeld, maar een rode kaart bewees Rolder Boys wel een hele slechte dienst. Na rust wisten de Drenten de zaak dan ook niet meer om te draaien. Doordat TVC voor rust nog scoorde zat de wedstrijd de hele tweede helft op slot. Het bleef bij de stand die bij rust ook al op het scorebord stond: 2-0.