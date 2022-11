Valthermond blameert zich tegen hekkensluiter Noordster

VOETBAL - Valthermond heeft zich vanmiddag een hele slechte dienst bewezen door in Oude Pekela tegen onnodig puntverlies aan te lopen. Noordster kwam in de vijf gespeelde duels nog niet tot scoren, maar wist tegen de koploper van de Tweede Klasse K wel twee keer het net te vinden.

Omdat Valthermond maar een keer tot scoren kwam, werd het ook de eerste overwinning van het seizoen voor de Oost-Groningers. Een daverende verrassing, maar trainer van Valthermond Kenny Koning baalt dat zijn spelers zich de kaas van het brood lieten eten.

"We hebben heel slecht gespeeld, er was eigenlijk maar een speler die z'n niveau haalde", blikt hij terug op de teleurstellende negentig minuten. "We hebben het wel vaker lastiger tegen ploegen die er veel minder goed voorstaan. Hoe dat komt? Ik weet het niet, daar moet ik het dinsdag maar eens over hebben met m'n mannen."

Cruciale penaltymomenten

Extra wrang voor Valthermond is dat bij een 1-1 stand de gasten eigenlijk een penalty verdienden. De scheidsrechter gaf 'm niet, maar wees even later wel naar de stip, maar toen in het voordeel van Noordster. Dat cadeautje lieten de Groningers niet liggen. Het bleef bij 2-1.