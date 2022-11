Nico Haak stopt aan het einde van het seizoen bij Hoogeveen

VOETBAL - Hoogeveen trainer Nico Haak stopt aan het einde van het seizoen bij de 4e divisionist. Haak heeft nog een contract bij de club, maar kan zijn trainerschap niet meer combineren met zijn activiteiten bij FC Emmen, waar Haak trainer is van FC Emmen onder 21.

"Ik moet noodgedwongen stoppen", laat Haak weten. Door het weekvoetbal zal Hoogeveen vanaf volgend seizoen ook vaker op de zaterdag moeten spelen en dan speelt ook FC Emmen O21. "Ik heb samen met het bestuur van Hoogeveen eens gekeken hoeveel wedstrijden ik volgend seizoen dan ga missen, maar dat zijn er zo'n 14 of 16. De club wil een trainer die 100% aanwezig is en dat gaat me volgend seizoen niet lukken."