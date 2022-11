VKW terug bij af: weer hekkensluiter na nederlaag tegen Heino

Het was niet best wat het publiek op Sportpark Perkenslag voorgeschoteld kreeg. Lange tijd van beide ploegen trouwens niet. Voor rust viel er eigenlijk maar één kans te noteren op het hobbelige veld in Westerbork. Die was voor de gasten, maar spits Jesse Kruiper zag zijn inzet ruimschoots voorlangs gaan.

In de tweede helft werd de druk op het doel van VKW-keeper Martijn Mulder groter en groter en was het wachten op de openingstreffer. Die viel een kwartier voor tijd. Luc Fakkert mocht vanaf zo'n zestien meter uithalen, nadat VKW heel veel ruimte weg gaf op de eigen rechterkant. Kay Ruiter dook in het gat en mocht alle tijd nemen om de voorzet te geven. Tien minuten later verdubbelde Marius Deckers de score door op de doellijn simpel binnen te tikken.

Spits Anjo Willems beleefde een beroerde middag. De clubtopscorer kwam eigenlijk geen moment in gevaarlijke positie en zag veel ballen over zich heen gaan. "Het was een wedstrijd om een stijve nek te krijgen. We hebben vrijwel niets afgedwongen en verliezen ook terecht. Hoe het voetballen in de Vierde Divisie bevalt? Eigenlijk best goed, al wisten en weten we dat het een vrijwel onmogelijke opgave is om ons te handhaven. We bekijken het echt van week tot week. Elk duel staat op zich en zo moeten we dit avontuur gewoon beleven."