FC Emmen presenteert een verlies van bijna twee ton

FC Emmen heeft in het kampioensseizoen het financiële boekjaar afgesloten met een verlies van 186.200 euro.

Het verlies, dat Emmen het afgelopen seizoen leed, was een rechtstreeks gevolg van de ambitie van de Drentse club om in één jaar weer terug te keren op het hoogste niveau en kon - zo meldt FC Emmen - goed worden opgevangen binnen de eigen vermogenspositie van de club. Het eigen vermogen bedraagt nu 1.417.800 euro positief.

Frank Maatje

Met de presentatie van de jaarcijfers komt er, na elf seizoenen, ook een einde aan het dienstverband van financieel directeur Frank Maatje. Zijn vertrek, per 1 maart 2023, is een beslissing gebaseerd op privé- en zakelijke redenen. "In de zomer van 2021 is iemand in mijn nabije omgeving veel te jong overleden na een kort ziekbed", zegt Maatje. "Deze ingrijpende gebeurtenis heeft bij mij een verandering van denken teweeggebracht."

Volgens Maatje heeft het bestuur hem aangemoedigd in het proces van ontwikkeling en bezinning een cursus van de KNVB voor directieleden te ondersteunen. "In deze cursus werd uitgebreid stilgestaan bij de structuren in het voetbal en de uitdagingen voor bestuurders. Mijn bevindingen heb ik na afronding van de cursus in september gedeeld met het bestuur van FC Emmen. De conclusie is dat na een promotie, een pandemie, degradatie en vervolgens een kampioenschap ik toe ben aan een nieuwe uitdaging waarbij er aanzienlijk minder operationele en uitvoerende werkzaamheden tot mijn takenpakket behoren, zodat vooral mijn werkprivé-balans er meer normaal uit komt te zien."

Afgesproken is dat Maatje per 1 december terugtreedt als financieel directeur. Tot 1 maart 2023 is hij manager financiële zaken om zaken goed over te dragen.

Begrip