HZVV bekert verder dankzij late strafschop

In de competitie wil het nog niet echt vlotten met HZVV, maar in het bekertoernooi boekte de Hoogeveense club vanavond wel succes. De nummer 14 van de zaterdag Vierde Divisie won met 0-1 bij tweedeklasser SV Oosterwolde.

Overigens was het allerminst een gemakkelijke avond voor HZVV. Sterker nog, de thuisclub kreeg over negentig minuten de allergrootste kansen. Met name Robbin Wagenaar had voor een daverende stunt kunnen zorgen, maar de spits van Oosterwolde kreeg de bal niet tegen de touwen. Voor rust kopte hij net naast, halverwege de tweede helft zag hij zijn inzet van de doellijn gehaald worden en zes minuten voor tijd schoot hij tegen de paal.