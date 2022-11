DZOH revancheert zich tegen Noordscheschut in beker

DZOH heeft zich in en tegen Noordscheschut gerevancheerd voor de competitienederlaag van drie weken geleden. De formatie van Marc van Meel won in de beker met 2-4 en voegt zich door die zege bij de laatste 32 in het toernooi.

De zege was volgens de DZOH-trainer verdiend. "Al kregen we op slag van rust wel de 2-3 tegen en was de marge in de tweede helft dus klein. Maar we speelden, in tegenstelling tot het competitieduel tegen Noordscheschut, wel met felheid en een goed georganiseerde restverdediging."

Ton Kamping opende de score voor de nummer 3 van de zaterdag 1e klasse E, maar via Max Heijnen, Bjorn Jansen en Daniel Sanafikhah stond het na 38 minuten 1-3 voor de nummer 6 in die klasse. Via Nick Koster kwam Noordscheschut vlak voor rust terug in de wedstrijd, waarna het publiek lang moest wachten op een zesde treffer. Die kwam nog wel, vlak voor tijd. Jansen maakte zijn tweede van de avond en zorgde ervoor dat DZOH in de koker gaat voor de loting van de 1/16e finales. Die wedstrijden worden in februari gespeeld.

Bangma en Jansen