LTC verslaat Mamio, Twedo wipt Drenthina en strafschoppen voorkomen stunt FC Zuidlaren

Net als in de 1e knockoutronde wipte derdeklasser SV Twedo opnieuw een tweedeklasser uit het bekertoernooi. In de vorige ronde werd Valthermond geëlimineerd. Nu Drenthina. Door een 1-0 zege gaat de club uit Veenoord/Nieuw-Amsterdam naar de 1/16e finales.

Rick Vos was de grote man. Hij zorgde op slag van rust voor de enige treffer in het duel tussen de nummer 2 van de zondag derde klasse D tegen de koploper van zaterdag 2e klasse L.

LTC (zie foto) versloeg in de 2e knockoutronde van de districtsbeker Mamio. De nummer 10 van de 2e klasse L versloeg de koploper van de 4e klasse C met 1-3. Mamio kwam na een half uur verrassend op voorsprong, maar LTC herstelde die achterstand razendsnel via Imre de Jonge, die een lange bal van Denyal Dzemidzic fraai afrondde. Diezelfde De Jonge scoorde in de 64e minuut ook de 1-2, ditmaal was Roman Djababoe de aangever. Een kwartier voor tijd besliste LTC het duel. Xander Eisses werd gevloerd in het zestienmetergebied, waarna Djababoe de penalty benutte.