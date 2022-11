VKW en SVBO naar laatste 32 in beker; Weerdinge, Gieten, Fit Boys en GOMOS zijn klaar

Na DZOH, HZVV en sv Twedo hebben ook VKW en SVBO zich weten te plaatsen voor de laatste 32 in de noordelijke districtsbeker. VKW versloeg het tweede elftal d'Olde Veste'54, terwijl SVBO geen problemen kende met Fit Boys.

Voor de club uit Beilen is het bekertoernooi - net als voor Gieten, Weerdinge en GOMOS - ten einde.

Er kwamen vanavond dus zes Drentse clubs in actie in de bekerstrijd en van die clubs kenden VKW en SVBO een eenvoudige avond. Vierde Divisionist VKW won met 1-5 van het tweede elftal van d'Olde Veste'54. Jonas Nijland en Anjo Willems scoorden twee keer en ook Jasper Waninge trof doel.

SVBO walste over Fit Boys heen. De nummer 7 van de zondag 1e klasse E won met 6-1 van de nummer 3 van de zaterdag 4e klasse D. Maurice Kampman(2), Niels Wessels, Dylan Wessels, Henk Teuben en Robin Gerlach zorgden voor de treffers van de thuisclub. Jeroen Vriesema scoorde voor Fit Boys (de 2-1).

Gieten kon het tot de rust aardig bijbenen tegen de hoofdmacht van d'Olde Veste'54 (0-1), maar na rust bleek de hekkensluiter van de zaterdag Vierde Divisie een maatje te groot voor de zondagderdeklasser. De gasten liepen rap uit naar 0-4, alvorens Gieten de eer redde. In de slotfase scoorde de formatie uit Steenwijk nog twee keer. De treffers van d'Olde Veste'54 werden gemaakt door Bas de Vries (2), Jeffrey Dijkstra, Davy Kuurman, Leon Knol en Jason Huisman. Florian van der Heide scoorde voor de thuisclub.

GOMOS blameerde zich vanavond door bij zaterdagderdeklasser The Knickerbockers te verliezen en dat ook nog eens met forse cijfers: 4-1. "Dit was het absolute dieptepunt dit seizoen", aldus GOMOS-trainer Martin Drent. Voor GOMOS scoorde Jannes Siegers de treffer. Overigens miste hij in de slotfase van de wedstrijd (bij 4-1) nog een strafschop.