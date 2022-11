GOMOS-trainer Martin Drent na bekerblamage: 'Zo slecht was het dit seizoen nog niet'

"Ondanks dat we nu al vijf keer op rij verloren in de competitie was het duel van vanavond echt het dieptepunt. Zo slecht was het dit seizoen nog niet eerder", aldus Drent. En daarom gaat de oud-prof van onder FC Emmen, Veendam en FC Groningen morgen met zijn elftal in gesprek. "We moeten van elkaar leren", aldus de zelfkritische coach, die in Norg bezig is aan zijn vierde seizoen. "We maken repeterende fouten en komen vrijwel elke week vroeg in de wedstrijd op achterstand, waarna we enorm veel energie moeten steken in een resultaat. Tel daarbij op dat we nauwelijks kansen creëren en nu zelfs ook nog strafschoppen gaan missen (Jannes Siegers miste tegen The Knickerbockers vanaf elf meter).