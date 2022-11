WK-via's Niels en René voorspellen Nederland - Ecuador!

Het Nederlands Elftal van bondscoach Louis van Gaal heeft de eerste driepunter in de tas op het WK in Qatar. Senegal werd afgelopen maandag met 0-2 verslagen.

WK-via Niels voorspelde dat goed, evenals Rijkje. Zij reageerde op Facebook onder de video van de WK-via's en valt met haar goede voorspelling in de prijzen. Van harte gefeliciteerd.

Vrijdagmiddag speelt Oranje haar tweede groepsduel. De tegenstander is de medekoploper in poule A: Ecuador. De Zuid-Amerikanen rekenden in het openingsduel van dit wereldkampioenschap af met gastland Qatar (0-2).