Acupunctuur, osteopathie en manuele therapie voor paarden?

PAARDENSPORT - Monique Sikkens uit Hollandscheveld noemt zich Equine Body Worker. In haar bedrijf Health4Horses richt ze zich op de gezondheid van het complete lichaam van vooral het sportpaard. Ze volgde een hele reeks cursussen en studies en combineert nu verschillende therapieën met elkaar. Dat maakt het bedrijf uniek.

"Ik gebruik onder meer technieken uit de fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie en acupunctuur. Ook tape ik paarden en geef ik voedingsadviezen", verklaart Sikkens. "Ik vind het mooi dat ik paarden kan helpen die geblokkeerd in hun lichaam zitten en daarna weer beter kunnen bewegen."

Kijken en voelen

Het bedrijf werkt met alle rassen en met paarden uit alle disciplines van de sport. Bij binnenkomst bekijkt Sikkens de paarden aan de longeerlijn. Of ze probeert onregelmatigheden met haar handen te voelen. "Als de paarden nog koud zijn kun je heel goed voelen waar warmte en zwellingen zitten", legt Sikkens uit.

Seawalker

Al ruim twintig jaar werkt ze inmiddels met paarden. Samen met haar man Co heeft ze sinds 2008 een bedrijf in Hollandscheveld. Haar motto is 'voorkomen is beter dan genezen'. En daarom kunnen paarden bij hen ook in een zogenaamde Seawalker trainen: een stapmolen in het water.

"Wat je eigenlijk wil zien bij aquatraining is dat een paard in balans gaat lopen, zowel horizontaal als verticaal. Wat je goed aan dit paard ziet, is dat hij over het water heen stapt. Daardoor spant hij z'n buikspieren aan en wordt de onderlijn wat korter en krijg je wat meer lengte in de bovenlijn qua rug en hals. Dat is een goede manier om een paard los te krijgen en te trainen voordat je erop gaat zitten."

Revalidatie