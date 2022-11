Internationale topdarters naar Assen voor Winmau World Masters

DARTS - Voor het eerst in de geschiedenis worden de befaamde Winmau World Masters in Nederland gespeeld. In Assen om precies te zijn. Volgende maand komen daarvoor tientallen internationale topdarters naar evenementencomplex De Bonte Wever.

Het toernooi werd in 1974 voor het eerst gespeeld in het Engelse Fulham. Sinds die tijd is het uitgegroeid tot één van de meest prestigieuze toernooien in de dartswereld. Raymond van Barneveld won de wedstrijd in 2001 en 2005 en Michael van Gerwen volgde in 2006.