vv Emmen haalt uit bij Alcides in beker: hattrick Fik

Terechte dolle vreugde in de kleedkamer bij vv Emmen, na de bekerzege bij Alcides. De hekkensluiter van de zondag 1e klasse E versloeg de vierde divisieclub uit Meppel met liefst 5-0.

Man van de wedstrijd was zonder enige twijfel Devando Fik, die voor rust een loepzuivere hattrick maakte.

Voorafgaand aan het duel op het kunstgras op sportpark Ezinge was de grote vraag hoe het gesteld zou zijn met het vertrouwen van beide ploegen. De thuisclub is namelijk bezig met een vrije val in de vierde divisie. De ploeg van trainer Wilko Niemer verloor de laatste zes competitieduels. En aan de andere kant stond er ook geen elftal dat overloopt van het zelfvertrouwen, want na de degradatie uit de vierde divisie staan de rood-witten na acht duels onderaan in de 1e klasse E.

'Wat in de competitie niet lukt, lukte vanavond wel'

"Maar bij ons ging vandaag alles goed wat er in de laatste wedstrijden niet goed ging en dan heb ik het vooral over het verzilveren van de kansen. Waar we in de competitie de mooiste kansen om op voorsprong te komen om zeep helpen, daar waren we vanavond uiterst effectief", aldus Emmen-trainer Kevin Waalderbos. "De eerste twee kansen waren raak en zo hadden we na tien minuten al een 0-2 voorsprong en omdat Alcides daarna allesbehalve inzakte kregen we nog veel meer kansen."

Vlak voor rust scoorde Fik zijn derde van de avond en kort na de pauze verdween de spanning helemaal uit de wedstrijd toen Bas Aalderink de 0-4 maakte. In de slotfase maakte Jonathan Manzo nog de 0-5. Domper op de feestvreugde van de gasten was de tweede gele kaart die verdediger Bjorn Plaggenborg daarna nog kreeg.

'Een drama'