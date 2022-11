Hoogeveen langs Rolder Boys en SVV'04 na strafschoppen uit bekertoernooi

vv Hoogeveen zondag heeft zich geplaatst voor de laatste 32 in de noordelijke districtsbeker. Bij Rolder Boys won de Vierde Divisionist met 2-4. Voor Rolder Boys zit het toernooi er daarmee op en datzelfde geldt voor SVV'04. De koploper van de 3e klasse D ging ten onder in Overijssel, waar Steenwijkerwold de strafschoppen beter nam.

Hoogeveen, dat richting de topper in de competitie van zondag tegen SJC (de nummer 4 tegen 3) wat spelers rust gaf, dacht op het kunstgras bij zondageersteklasser Rolder Boys al vroeg op 0-1 te komen maar de treffer van Jamai Kriekjes in de eerste minuut werd afgekeurd. Kort daarna kwam Rolder Boys wel op voorsprong via Siemen Krikke: 1-0.

Hoogeveen kwam snel op gelijke hoogte dankzij een fraai afstandsschot van Menno Heerkes. Acht minuten voor rust zorgde Justin Benjamins voor de 1-2. Kort na rust gooide Luis Vijfhuizen het duel uit een corner op slot: 1-3. Kriekjes scoorde na een uur spelen zijn tweede van de avond, waarna Sander Jansen de eindstand op 2-4 bepaalde.

"Ik ben tevreden", aldus Hoogeveen-trainer Nico Haak. "Alleen baal ik er wel van dat Raphael Ngendakumana met een enkelblessure van het veld ging. Hij was net weer aardig hersteld van een knieblessure."

'Had dit duel liever in het nieuwe jaar gespeeld'

Het moment van spelen van dit bekerduel kon overigens niet op veel steun rekenen. "Het is toch jammer dat we niet op het fantastische hoofdveld van Rolder Boys konden spelen op een zondagmiddag voor veel publiek. Ik snap sowieso niet dat het seizoen niet wat langer kan duren. Maar dat is een wederkerend probleem. Als het mooi weer wordt zit het voetbal erop. Veel liever had ik dit duel gespeeld in het nieuwe jaar, op een zondag. Maar we moeten het ermee doen", besluit Haak.

SVV'04 verliest na strafschoppen