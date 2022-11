Twee spelers van Hurry-Up en Emmenaar Tommie Falke in WK-voorselectie

HANDBAL - Met Patrick Miedema en René Jaspers heeft bondscoach Staffan Olsson twee spelers van Hurry-Up in de voorlopige WK-selectie opgenomen. Ook Emmenaar Tommie Falke, uitkomend voor het Belgische Sporting Pelt, maakt deel uit van de Oranje-equipe.

De voorlopige WK-selectie bestaat uit 35 spelers. Nederland treft in januari op het WK in de groepsfase Noorwegen, Noord-Macedonië en Argentinië. De wedstrijden worden gespeeld in de Poolse stad Krakow.