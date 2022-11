HZVV na forse nederlaag op rechtstreekse degradatieplek

VOETBAL - Een moeizame wedstrijd voor HZVV is vanmiddag geëindigd in een 0-3 nederlaag tegen Genemuiden. In een fysieke wedstrijd konden de Hoogeveners geen vuist maken tegen de nummer drie van de 4e Divisie. Na de nederlaag staat alleen 'd Olde Veste nog onder HZVV op de ranglijst.

HZVV was de ploeg die in het begin het balbezit opeiste. Genemuiden loerde op een onderschepping, zodat ze vanuit een snelle uitbraak voor de goal van HZVV-keeper Rodney Rosink konden komen. De bezoekers werden met dit spel een aantal keer dreigend in de openingsfase, maar tot grote kansen kwam het niet.

HZVV mist precisie

Door slordigheden in de passing lukte het ook HZVV niet om echte mogelijkheden te creëren. Een aantal keer kwam de ploeg van trainer Rick Mulder in de buurt van het doel van Genemuiden, maar de passing in de eindfase van de aanval was niet secuur genoeg.

In de loop van de eerste helft werd Genemuiden beter en drukten ze HZVV verder terug op eigen helft. In de 27e minuut kwam Rens van Benthem namens Genemuiden vrij aan de rechterkant na vlotlopende aanval. Zijn schot werd in eerste instantie gekeerd door Rosink, maar in de rebound kon Sijmon Eenkhoorn ongehinderd binnen koppen, 0-1. Met name Genemuiden werd nog een aantal keer gevaarlijk, maar in de eerste helft werd er verder niet meer gescoord.

Net als in de eerste helft kwam ook HZVV weer beter uit de kleedkamer. Genemuiden werd enkele minuten vastgezet op eigen helft, maar het overwicht leverde maar één kans op. Jan Hup zijn vrije trap ging een metertje naast.

Ben-Kaddour beslist wedstrijd

Het Hoogeveense overwicht aan het begin van de tweede helft was van korte duur. Genemuiden nam de touwtjes na een minuut of tien in handen en zette weer vroeg druk op de opbouw van HZVV. De pressie zorgde er voor dat scheidsrechter Richard Groenwegen de bal in de 58e minuut op de stip legde na een overtreding van Sander Dzemidzic. Oussama Ben-Kaddour benutte dit buitenkansje feilloos, 0-2.

Vijf minuten later gooide Genemuiden de wedstrijd op het slot en dat had HZVV in dit geval aan zichzelf te wijten. In de opbouw was Tim Riksman niet alert, waardoor Genemuiden de bal eenvoudig kon onderscheppen. Ben-Kaddour werd diep gestuurd, speelde Alex Zomer uit en schoof beheerst de bal langs Rosink, 0-3.

Een kwartier voor tijd kwam Genemuiden met tien man te staan. Na een overtreding uitte Thijs Dekker zijn frustratie door de bal weg te schieten nadat er was afgefloten. Dit leverde hem zijn tweede gele kaart op. Ook met hem numerieke overwicht lukte het HZVV niet meer om op het scorebord te komen.

