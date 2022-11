Na twee nederlagen pakken de vrouwen van ACV weer de volle buit

VOETBAL - Na twee nederlagen hebben de vrouwen van ACV weer eens drie punten gepakt. Op bezoek bij de nummer twee van de Topklasse, Ter Leede, werd met 0-2 gewonnen. Dionne Keizer en Lisanne Dik namen de Assense goals voor hun rekening.

"Uit de laatste twee duels haalden wij nul punten, dus deze drie punten wegen nu heel zwaar", stelt ACV-trainer Sven Krol. In de afgelopen twee wedstrijden verloor ACV van Rijnvogels en Eindhoven. Ook voor vandaag waren de vooruitzichten niet per se heel positief vanwege de grootte van de selectie: "We hadden maar twee veldspelers op de bank zitten", zegt Krol.

Door de kleine spelersgroep voelde de trainer zich genoodzaakt om met een 5-3-2 opstelling van start te gaan. Dit leverde een chaotische openingsfase op, waarin beide ploegen vaak de bal verspeelden en aan beide kanten een doelpunt kon vallen. Dit gebeurde echter niet, waardoor er in de eerste helft niet werd gescoord.

Terug naar 4-3-3

Omdat het voetbal niet zo ging als gewenst, besloot Krol in overleg met zijn selectie de formatie weer terug te zetten naar het vertrouwde 4-3-3. Hierdoor kwamen de vrouwen weer beter in hun eigen spel en lag de 0-1 er snel in. Een schot van Marith Jaeger werd in eerste instantie nog gekeerd door de keeper, maar Dionne Keizer was alert en kon eenvoudig de 0-1 binnen schieten.

Ter Leede werd steeds slordiger, maar het duurde nog even totdat ACV de wedstrijd besliste. Rond de 80e minuut kreeg Lisanne Dik vanuit een ingooi de bal voor de voeten. Net als in de wedstrijd tegen Eindhoven een paar weken geleden wist zij ook nu weer van grote afstand te scoren, 0-2.