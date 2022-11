Sudosa-Desto overtuigend langs VoCASA 2

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto blijven koploper in de Topdivisie A. In Assen werd VoCASA 2 op een 3-0 nederlaag getrakteerd.

De gasten uit Nijmegen namen in het begin nog wel brutaal een voorsprong, maar een goede servicebeurt van Arjan Westra zorgde voor de ommekeer in de eerste set. De Assenaren bleven geconcentreerd spelen, terwijl de gasten fouten gingen maken. Uiteindelijk werd de set met een verschil van tien punten eenvoudig binnengesleept.

Sudosa-Desto begon beter aan de tweede set dan in de openingsset. Vanaf het begin nam het een voorsprong om die niet meer uit handen te geven. Het publiek kon genieten van een paar mooie punten. VoCASA had het lastig en ook een paar time-outs hielpen de ploeg van trainer Sander Mulder niet. Binnen drie kwartier spelen was ook de tweede set binnen.