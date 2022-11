Clubs uit Kampen te sterk voor Noordscheschut en DZOH

VOETBAL - In de 1e Klasse E verloren beide Drentse ploegen van een club uit Kampen. Op eigen veld ging Noordscheschut met 1-2 onderuit tegen Go Ahead Kampen. DZOH verloor de uitwedstrijd tegen DOS Kampen.

Noordscheschut trad thuis aan tegen Go Ahead Kampen, dat voorafgaand aan de flink lager stond op de ranglijst. Op slag van rust kwam Go Ahead via Kelvin Groothand op voorsprong. Deze werd een kwartier na rust verdubbeld door Wilbert Wessels, 0-2. Toch had Noordscheschut in het slot van de wedstrijd nog zicht op een resultaat.

Nick Koster was een kwartier voor tijd verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer, 1-2. Bovendien kreeg Groothand in de 80e minuut ook nog een rode kaart. De Schutters konden het overtal in de slotfase echter niet omzetten tot een treffer, waardoor de ploeg van Berry Zandink voor de tweede week op rij verloor.

DZOH verliest in slotminuut

Op bezoek bij DOS Kampen kwam DZOH in de 19e minuut achter te staan, door een goal van Raymon Beuling. Snel na rust trokken de Emmenaren de stand gelijk, maar in de slotminuut scoorde Allan Bakker de winnende voor DOS. Ook voor de ploeg van Marc van Meel is het de tweede nederlaag op rij.

