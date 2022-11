ACV imponeert weer, maar het woord 'kampioenschap' valt nog niet

Trainer Ruud Jalving neemt het woord 'kampioenschap' nog niet in de mond maar welke wedstrijd van ACV je dit seizoen ook onder de loep neemt en welke tegenstander je ook spreek, iedereen is het erover eens: De Asser club doet voor niemand onder in de Derde Divisie.

Na de souvereine 4-0 overwinning op VVOG vanmiddag blijft ACV koploper GVVV in de nek hijgen. De formatie uit Veenendaal, die met 2-3 won bij FC Rijnvogels, heeft na zestien wedstrijden 3 punten meer dan ACV. Ook Sporlust'46 volgt de lijstaanvoerder op drie punten. De club uit Woerden won in Harkema met 1-2 van de plaatselijke boys van trainer Jan de Jonge.

In punten kwam ACV vanmiddag dus niet dichterbij de koploper, maar het werkte wel aan het doelsaldo. Dat is nu plus 13, terwijl GVVV en Sportlust'46 op plus 14 staan.

'Ik bekijk het van week tot week'

"We zijn nog niet op de helft van de competitie en het verschil tussen de clubs in deze divisie is ontzettend klein, dus heeft het ook geen zin om nu heel erg naar de stand te kijken", aldus Jalving. "Ik kijk voorlopig van week tot week. Die stand komt wel een keer in het nieuwe jaar, maar duidelijk is wel dat ik op dit moment heel tevreden ben. We zijn inmiddels al zeven duels op rij ongeslagen."

Binnen zestien minuten had het al klaar kunnen zijn

ACV startte ijzersterk tegen middenmoter VVOG en gooide de snode plannen die trainer Dwight Lodeweges ongetwijfeld had razendsnel in de ijskast, want binnen een kwartier stond het al 2-0. Boy Spijkerman was de maker van de eerste treffer, na voorbereidend werk van Gijs Jasper en kort daarna was Justin Mulder het eindstation na een prima aanval. Amper een minuut later had Giovanni Zwikstra het duel al helemaal kunnen beslissen, maar de spits schoot vanuit de omschakeling hard op de paal.

Het bleek uitstel van executie want, behoudens een kopbal op de lat van Dailey Groenewegen uit een vrije bal van Rick van den Brink, werden de gasten niet gevaarlijk. ACV, dat geduldig speelde, scoorde in de slotfase van de tweede helft nog wel twee keer. Op aangeven van invaller Aleksander Jankovic scoorde uitblinker Pascal Huser de 3-0, waarna Arjen Hagenauw (ook ingevallen) de eindstand op 4-0 bepaalde.

Rood

Overigens eindigde VVOG het duel met tien man. Kort na de 0-3 kreeg Rick van den Brink direct rood na een onbesuisde overtreding (ter hoogte van de middellijn) op Justin Mulder.