In Steenwijk laat Bargeres zich na nieuwe nederlaag even niet meer zien

Door een nieuwe nederlaag in Steenwijk maakt Bargeres een pas op de plaats in de vijfde klasse G. Na 3-1 tegen Steenwijk keert de ploeg van Geert Aalderink eerst niet meer terug in het Overijsselse stadje.

Na de 1-1 van Jelmer ten Cate vlak voor rust zocht Bargeres snel de kleedkamer op het mooie complex van oud-hoofdklasser Steenwijk op. Aan het begin van de tweede helft was het gevaarlijkste aanvalsspel ook van de gasten uit Emmen, maar uiteindelijk vielen de goals aan de overkant.

17-jarige doelman bij Bargeres

Ook een week geleden bleef hoogvlieger Bargeres in Steenwijk met lege handen achter. Toen werd met 5-2 van koploper Steenwijker Boys verloren. "Tegen Steenwijker Boys waren we kansloos. Vandaag had ik op meer gehoopt", aldus Aalderink.

Na een kans voor Rob van de Graaff wist runner-up Steenwijk de partij van vanmiddag te kantelen. Yannick Wagteveld zette de thuisploeg tien minuten voor het eind op voorsprong waarna de pas 17-jarige doelman van Bargeres Bowen Bowyer-Bower nog knap redde. Even voor tijd keerde hij ook een strafschop van Wessel Busscher.

Niet gunstig gezind

In de rebound deelde de captain van Steenwijk toch de genadeklap uit. "We zijn in de wachtkamer geplaatst", zegt de coach van Bargeres. Aalderink, die op zondag derde klasser Sellingen coacht, besluit: "Nee, Steenwijk is ons niet gunstig gezind. Hier komen we eerst niet weer."