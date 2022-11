Pruisscher sprint naar tweede plaats, Verweij blijft klassementsleidster in Marathon Cup

MARATHONSCHAATSEN - De zesde wedstrijd van de Marathon Cup heeft een tweede plaats opgeleverd voor Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht. De schaatsster van Team Zaanlander kwam net tekort in het sprintje tussen de vijf koplopers. Maaike Verweij uit Veenhuizen blijft de klassementsleider, voor Pruisscher.

Op de schaatsbaan in Hoorn sprongen na dertig ronden drie vrouwen weg uit het peloton. Ineke Dedden, Eline Jansen en Jade van der Molen leken even hun tegenstanders op een ronde te zetten. De voorsprong liep als snel uit naar 15 seconden, wat neerkomt op ongeveer een halve ronde.

De voorste drie kregen alleen niet de zege van het peloton en 15 ronden later was de grote groep weer bij elkaar. De vroege uitval van de drie zorgde wel voor onrust in het peloton. Meerdere vrouwen probeerden weg te springen en na 50 rondes sloegen vier vrouwen, waaronder Arianna Pruisscher, een definitief gat. Zij kreeg Femke Mossinkoff, Loesanne van der Geest en Esther Kiel met haar mee.

Winnende ontsnapping

Opvallend genoeg was Maaike Verweij, ploeggenoot van Pruisscher bij team Zaanlander, een aantal keer op kop van het peloton te zien tijdens de achtervolging. Haar inspanningen waren niet voldoende, want met nog achttien rondes te gaan sloten de vier vrouwen aan bij de achterhoede van het peloton. De Italiaanse Laura Lorentzato wist op indrukwekkende wijze in haar eentje het peloton nog op een rondje te zetten, waardoor vijf vrouwen gingen sprinten om de zege.

Zoals gebruikelijk in het marathonschaatsen sprintte het peloton vijf rondes voor het eind voor de zesde plaats, zodat de koplopers alleen overbleven. Maaike Verweij eindigde als tweede in deze sprint en dus als zevende in de eindklassering.