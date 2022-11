Olhaco houdt punten in eigen huis met 3-1 zege

VOLLEYBAL - In de Topdivisie hebben de heren van Olhaco een knappe thuiszege geboekt op Reflex uit Kampen. Met name de eerste set was zenuwslopend en werd uiteindelijk met 39-37 gewonnen door de Hoogeveners. De ploeg van Xander Arling staat na vandaag zesde in de Topdivisie, met Sudosa-Desto als koploper.