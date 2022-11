Hurry-Up wint voor derde week op rij van Belgische ploeg

HANDBAL - Voor de derde week op rij heeft Hurry-Up gewonnen van een Belgische opponent. In een doordeweekse speelronde werd ook nog gelijk gespeeld tegen Volendam. Vandaag waren ze op bezoek bij Eupen met 29-34 te sterk, waardoor de Zwartemeerders de aansluiting blijven houden met de top vier.

Vorige week was Hurry-Up te sterk voor het Belgisch Visé en een week eerder werd al gewonnen van Atomix uit Haacht. Een confrontatie met de zuiderburen levert de laatste weken de volle buit op voor Hurry-Up en dit was vandaag niet anders.

Toch was het Eupen dat in de beginfase een voorsprong pakte, al werd dat nooit meer dan twee punten. Pas op 11-12 zorgde René Jaspers voor de eerste voorsprong voor de Zwartemeerders. De ploeg van trainer Joop Fiege ging met een 15-16 voorsprong de rust in.

Hurry-Up loopt uit

In de tweede helft kon Hurry-Up puntje voor puntje weglopen van de thuisploeg. Portugees Tiago Azenha was met acht goals de topscorer en was een belangrijke troef in de tweede helft voor Hurry-Up. De maximale voorsprong was vijf punten en dit werd ook het verschil tijdens het laatste fluitsignaal, 29-34.