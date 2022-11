E&O/Hurry-Up pakt punt in slotseconden, dames E&O winnen

WHC stond één plek onder E&O/Hurry-Up met drie punten achterstand. De ploegen bleken in deze wedstrijd niet veel voor elkaar onder te doen. Beide ploegen wisten een voorsprong van meerdere punten te pakken, maar zowel WHC als E&O/Hurry-Up kon dit niet over de streep trekken. Door het gelijkspel blijft de formatie van Harrie Weerman op de zesde plaats staan in de Eredivisie. Volgende week komt Bevo op bezoek in Emmen.