Drentse clubs profiteren niet van misstappen Groninger hoogvliegers in 2L

De twee Groninger clubs in de 2e klasse L die qua puntenverlies bovenaan staan, Marum en Velocitas 1897, verspeelden vanmiddag twee punten maar zowel Drenthina als Achilles 1894 profiteerden niet. De club uit Emmen had de voorsprong als huidige koploper kunnen vergroten en Achilles 1894 had weer een forse stap kunnen maken op de ranglijst.