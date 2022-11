ZZVV is magie even kwijt, Hollandscheveld wint weer en Fit Boys verzuimt koppositie te pakken

Voor de tweede opeenvolgende keer verspeelde ZZVV punten in de 3e klasse D. De formatie uit Zuidwolde is nog wel koploper, maar door de 3-3 tegen FC Zuidlaren is de voorsprong op belager FC Klazienaveen, dat met 2-0 won van SJS, nog maar twee punten.

ZZVV heeft na negen duels 22 punten en Klazienaveen heeft er 20. Ook vv Hoogeveen meldt zich door de 1-3 zege bij Vitesse'63 aan het front en heeft 18 punten uit 9 duels.

Net als vorige week in de met 3-1 verloren wedstrijd bij De Weide scoorde topschutter Jovanni van Dijk niet en net als zeven dagen geleden betekent dat meteen puntenverlies, al stapte ZZVV niet eens met een heel slecht gevoel van het veld tegen Zuidlaren. De thuisclub keek na ruim vijftig minuten tegen een 0-2 achterstand aan door treffers van Imu Mugisha en Jens van der Woude en nadat ZZVV de schade had hersteld via Dave Padding en Janou van Veen kreeg Shors van der Weide rood en moest de formatie uit Zuidwolde nog zo'n 25 minuten met tien man spelen. Zuidlaren leek maximaal te profiteren en kwam op 2-3 (doelpunt van Thijme Dieterich), maar op de valreep wist Matthijs Capellen nog een punt uit het vuur te slepen voor de lijstaanvoerder in de 3e klasse D.

Hollandscheveld wint weer

Hollandscheveld heeft de smaak te pakken. De oranjehemden, die tot vorige week nog op nul punten stonden, zijn twee duels later zes punten rijker. Nadat het team van interim-trainer John Kikkert vorige week won van Vitesse'63 (5-3) werd er ditmaal gewonnen van CSVC. Roy Strijker en Jan Hagen zorgden voor de treffers. Hollandscheveld is nog wel hekkensluiter in de 3e klasse D, maar het gat naar CSVC is geslonken tot één punt. Ook de Weide (dat twee punten meer heeft) is in het vizier.

Fit Boys niet bij de les, FC Assen blijft koploper