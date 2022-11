Twedo verslaat SVV'04 en brengt spanning in 3D terug

De thuisclub schoot uit de startblokken en had na amper tien seconden spelen de 1-0 al bijna binnen liggen. Bram Vuuregge strafte bijna een fout in de verdediging van SVV'04 af, maar zijn poging miste net het doel.

Vijf minuten later was het wel raak. Sander Boer was er als de kippen bij om zijn 99ste treffer voor Twedo binnen te schieten. Dat alles onder toezicht van Coco, een papegaai, die met belangstelling de wedstrijd volgde.

SVV'04 kwam niet in het stuk voor en de 2-1 van Jeroen Drenthen kwam uit de lucht vallen. Dit keer stond de verdediging van Twedo niet op te letten en Drenthen strafte het foutje genadeloos af (2-1). Voor rust zou er niet meer worden gescoord, alhoewel de thuisclub dichtbij de 3-1 was, maar de poging van David Rabbers stuiterde via de lat het veld weer in.