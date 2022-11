Na nieuwe nederlaag snakt Alcides naar winterstop: 'Het moet echt beter'

Na de zeperd in de beker tegen Emmen heeft Alcides vanmiddag in de vierde divisie opnieuw verloren. Door de uitnederlaag tegen Hollandia (4-2) komt de degradatiestreep dichtbij voor de formatie van Wilko Niemer.

Na de pauze deden Jeroen Westerbeek en Boye Keizer iets terug voor de gasten uit Meppel. "Dan gooien we het over een andere boeg. Spelen we langen ballen en proberen we met strijd terug in de wedstrijd te komen. Dat lukt en geeft een beetje houvast."

"Na zijn goal gaf Jeroen ook de assist. Alleen hij heeft een goede dag gehad", vervolgt Niemer. "Het is geen fijne situatie waar we in zitten. Het moet echt beter. We hebben een smalle groep en de degradatiezone komt nu wel heel dichtbij. Over twee wedstrijden is de winterstop en hoop ik dat een aantal geblesseerden terugkomt."