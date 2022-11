Hoogeveen kantelt topduel: 'Erg indrukwekkend'

Op eigen veld moest de formatie van Nico Haak vanmiddag terugkomen van 0-2 achter. "Eigenlijk waren we voor rust niet veel minder, maar zij scoren een geweldige omhaal en daarna uit de counter", vertelt Haak. "In de kleedkamer heb ik ook tegen mijn ploeg gezegd vertrouwen te houden."

Over de tweede helft kan Haak, die de blauw-witten in de zomer gaat verlaten, alleen maar complimenteus zijn: "We sturen SJC van het kastje naar de muur. De 3-2 is wonderschoon. Erg indrukwekkend. Over wel acht schijven komt de bal uiteindelijk bij onze spits Justin Benjamins terecht. Hij hoefde alleen maar binnen te lopen."