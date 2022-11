Ook in Raalte geen punten voor VKW

Nieuwkomer VKW uit Westerbork blijft door duidelijk verlies tegen RHODA Raalte laatste in de vierde divisie: 4-0.

Al na twaalf minuten kwam VKW in Raalte op achterstand. Na 2-0 halverwege wist de thuisploeg, zevende op de ranglijst, de score in de tweede drie kwartier te verdubbelen.

VKW blijft in de landelijke klasse steken op zeven punten. In november verloren de mannen van Bernd van Bolhuis ook al van Alphense Boys en concurrent in de kelder Heino.