Atleet Job IJtsma pakt zilver op NK cross

ATLETIEK - Job IJtsma uit Hoogeveen (22) heeft vanmiddag zilver gewonnen bij het Nederlands kampioenschap cross in de categorie tot 23 jaar. Morgen hoort hij van de Atletiekunie of dat genoeg is voor een EK-ticket dat over twee weken in Turijn wordt gelopen. De Nederlandse titelstrijd werd vanmiddag tijdens de Warandeloop in Tilburg uitgevochten.

"Ik heb geen idee of de Atletiekunie me gaat aanwijzen voor het EK. Ik denk dat het fifty-fifty is", reageert IJtsma. "Het zou wel goed zijn voor m'n ervaring en het is de laatste keer dat ik in de categorie tot 23 jaar mee mag doen. Ik ben zelf wel aardig tevreden over m'n tijd. Het ging best hard."

De 22-jarige Hoogevener had voor de 10.000 meter in TIlburg 29 minuten en 48 seconden nodig. Daarmee finishte hij overall als vijfde, maar werd hij in de categorie tot 23 jaar dus tweede. Stan Schipperen was de snelste loper onder 23 jaar. Hij kwam tot een eindtijd van 29 minuten en 38 seconden.

EK-verleden

In 2019 mocht IJtsma al z'n debuut op het EK cross in Lissabon maken. Toen nog in de categorie van de junioren. In 2021 liep hij in de U23-categorie ook al het EK baan op de 1.500 meter. Dat was in Tallinn, de hoofdstad van Estland.

De snelste man in Brabant was vandaag Elzan Bibic uit Servië. Met een eindtijd van 29 minuten en 26 seconden won hij de Warandeloop.

Tom Hendrikse

Tom Hendrikse (24) uit Assen finishte als veertiende. Hij kwam tot een eindtijd van 30.06.

"Na het EK marathon in München heb ik rust genomen en daarna heb ik twee weken flink de griep gehad. Ik heb daardoor ook wat wedstrijden moeten missen, maar heb er alles aan gedaan om vandaag weer fit te zijn. Ik stond ook wel met vertrouwen aan de start. Maar ik voelde al vrij snel dat ik vandaag nog niet de benen had om voorin mee te doen. Ik kom net die twee trainingsweken tekort en miste daardoor nog net het niveau. Daarnaast kwam ik in de laatste ronde ook nog ten val. Dat heeft me ook wat plaatsen gekost."

Jacelyn Gruppen