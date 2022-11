Roden houdt koploper TVC'28 op 2-2

In de eerste klasse E heeft Roden koploper TVC'28 op 2-2 gehouden. "Zij spreken van verloren punten, wij zien dat anders."

Na de openingsgoal van Yske Last kreeg de thuisploeg er voor rust nog twee om de oren (1-2). "Juist daarna verzuimen we twee keer te scoren. Dat gebeurde pas na een uur spelen", legt trainer/coach van Roden Freddy Strating uit.

"Daarna houden we vooral tegen, maar van grote uitgespeelde kansen van TVC'28 is geen sprake geweest. Zij spreken van verloren punten, wij zien dat anders. Als wij nog voor het rustsignaal toeslaan wil ik het nog wel eens zien."

Na acht wedstrijden staat Roden met acht punten op plaats negen. Strating besluit: "Na een slechte competitiestart hebben we de afgelopen weken zeven punten tegen sterke ploegen gepakt. Voor de winterstop komen we GOMOS en SVBO nog tegen. Dat worden cruciale duels."

Door een kuitblessure bij de scheidsrechter is GOMOS - WVV vanmiddag al na 22 minuten gestaakt. Ook in de eerste klasse E: een uitnederlaag voor Germanicus. De nummer voorlaatst uit Coevorden ging in Borne met 3-1 ten onder tegen NEO.