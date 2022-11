Eerste divisionist Unitas redt het niet in Waspik: 'De pijp was leeg'

In de tweede helft kwam Unitas nog knap terug tot twee doelpunten. Trainer/coach Henk Jan Ottens: "Daarna was de pijp leeg. Ik had maar twee wissels mee."

Unitas is afgezakt naar plaats dertien in de eerste divisie. "Vandaag is het niet gelukt, wel hebben we geknokt. Volgende week komt Artemis'15 op bezoek en moeten we er staan. We krijgen tot het einde van het kalenderjaar een belangrijke serie."