Buinen wint doelpuntrijke burenruzie

Een onvervalste derby in de vierde klasse D. Buinen krijgt buurman Buinerveen op bezoek. De afstand tussen beide ploegen bedraag slechts 3,5 kilometer. De afstand op de ranglijst daarentegen is wat groter, 11 punten in het voordeel van Buinen. Dat de thuisploeg niet alleen op de ranglijst beter is, zien we ook op het veld. Want de ploeg van trainer Gert Bijker wint de wedstrijd, verdient met 6-2 en blijft daarmee met 19 punten uit acht wedstrijden, op een tweede plaats staan in de vierde klasse D. Voor de blauwen blijven de degradatiezorgen toenemen, want Buinerveen staat een na laatste met vijf punten uit 8 wedstrijden.

Gehavend Buinerveen

Buinerveen begint met een gehavend elftal aan de wedstrijd, want moet drie basisspelers missen wegens blessures. Dat het dus een beroep moet doen op een aantal spelers uit het tweede is echter niet te zien. De eerste helft gaat voornamelijk de eerste 20 minuten gelijk op, al is het Buinen dat via een enigszins gelukkige goal op een 1-0 voorsprong kom, doelpuntermaker Remco Huizing. Buinerveen doet zijn uiterste best, levert zeker veel strijd, maar kan niet voorkomen dat het vlak voor rust op een 2-0 voorsprong komt via Bram Komduur.

Krachtverschil zichtbaar