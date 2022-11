SVBO doet wat Rolder Boys te lang nalaat: scoren

Na een uur spelen leek het er allesbehalve op dat SVBO in Rolde als winnaar van het veld zou stappen, maar het gebeurde wel. De gasten profiteerden optimaal van het gebrek aan scorend vermogen aan de kant van de thuisclub. Bovendien kreeg het de goals in de schoot geworpen. Eindstand: 1-2.

Met namen in de eerste helft was er maar één ploeg die aanspraak mocht maken op de zege en dat was Rolder Boys. De formatie van trainer Rick Slor vergat echter één cruciaal aspect in het voetbal: scoren. Kansen waren er voldoende. Voor Sander Jansen bijvoorbeeld, maar hij wachtte een keer te lang met uithalen en zag in andere poging voorlangs gaan. Ook Perr Kirchhoff, samen met Siemen Krikke topschutter van Rolder Boys met drie treffers in acht duels, kreeg de bal niet tegen de touwen. Zijn eerste poging, van afstand, werd stijlvol gepakt door SVBO-doelman Lennon Ebeltjes en zijn tweede inzet werd van de doellijn gehaald.

Goedkope goals SVBO

Matig uitverdedigen van Rolder Boys leverde SVBO een kwartier na rust de 0-1 op. Ronald Gerdes profiteerde optimaal door een afgemeten voorzet van Emiel Seigers fraai binnen te koppen. Voor Gerdes was het alweer zijn zevende goal van het seizoen. Vanaf dat moment was Rolder Boys het even kwijt en SVBO profiteerde opnieuw. Weifelend optreden van doelman Raimo Bruinsma gaf Dylan Wessels de kans om de 0-2 te maken. Dat deed hij overigens kort nadat Rolder Boys-invaller Ryan Bruinsma de gelijkmaker had kunnen (en misschien had moeten) maken na een te korte terugspeelbal van Robin Heijne. Bruinsma schoot echter naast.

Fraaie eretreffer

Maurice Kampman had een paar minuten na 0-2 (met nog zo'n kwartier op de klok) de 0-3 op zijn hoofd maar de inzet van de aanvaller ging net naast, waarna Rolder Boys er nog een slotoffensief uitperste. Dat leverde de withemden nog wel een heerlijke goal op, van invaller Daan Elting, maar verder dan die 1-2 kwam Rolder Boys niet.

