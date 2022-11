Ranglijst topschutters amateurvoetbal: Van Dijk ondanks schorsing nog bovenaan

Casper Dorgelo van Bargeres, dat zaterdag met 3-1 verloor bij Steenwijk, staat tweede met 14 treffers. Hij scoorde dit weekend niet. Dat deden Rick Limburg van Old Forward en Bram Komduur van vv Buinen wel. Limburg scoorde in de zondag 5e klasse B één keer bij Diever/Wapse (2-2 eindstand) en Komduur vond twee keer in het net in de burenruzie tegen Buinerveen in de 4e klasse D (eindstand 6-2).