Daalt Nieuw Buinen na meer dan 70 jaar af naar vierde klasse?

Exact tien jaar geleden acteerde Nieuw Buinen in de hoofdklasse. Inmiddels staan de oranjehemden onderaan in de 3e klasse D. Nadat de eerste wedstrijd van het seizoen nog werd gewonnen van Raptim volgden zeven duels zonder zege. Vijf nederlagen en slechts twee gelijke spelen zorgen ervoor dat Nieuw Buinen onderaan staat en er opnieuw zal moeten worden gestreden tegen degradatie.

Het zou voor Nieuw Buinen de vierde degradatie betekenen in tien seizoenen, de derde in vijf jaar én, nog erger, het zou de club terugwerpen naar het niveau waarop het voor het laatst acteerde kort na de Tweede Wereldoorlog (in het seizoen 1948/1949). Dat jaar werd Nieuw Buinen kampioen van de 4e klasse B en troefde het clubs af al Witteveense Boys, Ericase Boys en Wijster.

Gisteren leed de ploeg van trainer Hindrik Snijders, die in het hoofdklasse-seizoen nog keeper was in de hoofdmacht, dus de vijfde nederlaag. Bij Sleen werd het 4-2. Nadat de thuisclub via Jordi van den Bosch en Arjan Goeree met 2-0 ging rusten, zorgde Esper Boer voor de aansluitingstreffer. Sleen bleek echter niet onder de indruk en stond razendsnel na de 2-1 op 4-1, dankzij de tweede van de middag van Goeree en Hayri Heling. Patrick Bults zorgde vlak voor tijd nog voor de 4-2.