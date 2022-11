Dalen klimt naar plek 2, Valthermond grote winnaar en periodetitel voor foutloos EHS'85

Dankzij een 1-0 thuiszege op koploper Oldeholtpade is vv Dalen geklommen naar de tweede plek in de 2e klasse J van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer Michel Kerkdijk moet alleen SC Emmeloord nog boven zich dulden, al is het gat naar die ploeg maar één puntje.

Emmeloord pakte de koppositie door de zevende opeenvolgende zege dit seizoen. Thuis tegen Drachten werd het 3-0.

Dalen had dus aan één goal genoeg en die werd al vroeg in de wedstrijd gemaakt door Martijn Verdoold.

Beilen blijft hekkensluiter, Zuidwolde wint doelpuntrijk duel bij Pesse

In diezelfde 2e klasse J leed hekkensluiter Beilen een 0-2 nederlaag tegen nummer 3, EMMS uit Slagharen en won Zuidwolde het Drents onderonsje van SV Pesse met 3-4. Na een 0-1 ruststand, door een treffer van Steven Berghuis, vielen de goals in het tweede bedrijf als rijpe appelen. Zuidwolde kwam op 0-2 en 0-3 dankzij Frans Capellen en Joris de Roo. Wie anders dan Marco Hartman scoorde voor Pesse, maar door 1-4 van opnieuw Berghuis was het duel over en uit al werd het nog wel 2-4 en 3-4 in de absolute slotfase.

Valthermond herstelt zich en is winnaar van het weekend

Door zelf met 6-0 te winnen van HOVC heeft Valthermond zich niet alleen goed weten te herstellen van de pijnlijke nederlaag van vorige week bij Noordster, maar deed het ook uitstekende zaken in de strijd om de titel. Alle concurrenten verspeelden namelijk punten. Helpmen en Sellingen speelden met 2-2 gelijk (in Sellingen) en Forward ging met 1-3 onderuit tegen WKE'16.

Voor Valthermond scoorde topschutter Erik Jan Veerbeek drie keer. Het gat van koploper Valthermond op de naaste achtervolgers, Helpman en Forward, is gegroeid naar vijf punten al hebben de twee Groninger clubs wel een wedstrijd minder gespeeld.

Periodetitel EHS'85

De enige Drentse club zonder puntenverlies is en blijft, in ieder geval de komende twee weken, EHS'85. De club uit Emmen boekte gistermiddag de negende zege op rij en met 27 punten is de ploeg van trainer Aryan Doldersum niet meer te achterhalen in de strijd om de eerste periodetitel. De voorsprong op Buinen, de ploeg die gisteren de burenruzie tegen Buinerveen met 6-2 won, bedraagt acht punten.

Tegen DVC'59 won EHS'85 overigens met 2-5. De treffers van de gasten kwamen op naam van Andrej Alilovic (2), Daniek Camies, Richard Fuhler en Patrick Eberhard.

EHS'85 is komend weekend vrij en sluit een week later de eerste seizoenshelft af met een uitduel tegen Zwartemeerse Boys.

De Treffer'16 enige Drentse club zonder punt

De Treffer'16 heeft de twijfelachtige eer om de enige Drentse club te zijn die nog puntloos is. De zondagvijfdeklasser (uitkomend in 5D) ging dit weekend voor de achtste keer op rij onderuit. Op eigen veld werd het 1-7 voor Witteveense Boys. De thuisclub maakte na een kwartier nog wel een 0-1 achterstand goed, maar keek bij rust al tegen een 1-6 achterstand aan. Koen Steffens scoorde drie keer voor Witteveense Boys en de goal van De Treffer'16 kwam op naam van Mika van der Veen.