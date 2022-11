Knieblessure Güçlü ernstiger dan gedacht: 'Had eindelijk het plezier weer terug'

De knieblessure die FC Emmen-speler Metehan Güçlü opliep tegen in de voorlaatste competitiewedstrijd van het seizoen, tegen Fortuna Sittard, blijkt ernstiger dan gedacht. De Franse aanvaller, die het duel in Limburg na de charge, nog wel uitspeelde staat miniaal zes weken aan de kant. Zelf verwacht de 23e jarige Frans/Turkse speler 'een paar maanden' te moeten revalideren.

Op zijn instagram-account schrijft Güçlü zijn situatie. "Ik had eindelijk weer het plezier teruggevonden in het beoefenen van de sport waar ik zo van hou. Maar helaas heb ik in mijn laatste wedstrijd, na een grove overtreding van de tegenstander, een blessure opgelopen aan de achterste kruisband van mijn knie. Hierdoor zal ik enkele maanden niet kunnen spelen. God weet hoe moeilijk het voor mij is om in deze situatie te zitten, maar ik zal niet opgeven en keihard werken om sterker terug te komen. Er zijn ergere dingen in het leven, daarom probeer ik de dingen oprecht te relativeren en blijf ik glimlachen."