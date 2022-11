Atleet Job IJtsma mag zich opmaken voor EK cross in Turijn

ATLETIEK- Job IJtsma mag volgende week zondag starten bij het EK cross in Turijn in de categorie tot 23 jaar. Voor de 22-jarige Hoogevener wordt het zijn tweede deelname aan het EK cross. In 2019 maakte hij z'n debuut in de categorie onder 20 jaar.

IJtsma werd door de Atletiekunie aangewezen voor het EK na zijn zilveren medaille van afgelopen zondag bij het Nederlands kampioenschap cross. Die titelstrijd werd uitgevochten tijdens de Warandeloop in Tilburg.

In totaal gaan vijftien Nederlandse atleten naar het EK in Italië: vijf senioren, vijf atleten in de categorie onder de 23 jaar en vijf atleten onder de 20 jaar. Het parcours ligt in het Piemonte-La Mandria Park in een buitenwijk van Tuijn.

Niveau gaat omhoog

Volgens technisch directeur Vincent Kortbeek van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie gaat het algehele niveau van Nederland op de cross omhoog en daarom kan de bond deze keer zoveel atleten afvaardigen.

"Net als op de baan en de weg selecteren we met het perspectief om in de eindfase van de race nog mee te kunnen doen. Met de huidige selectie verwachten we dit in Italië waar te kunnen maken", aldus Kortbeek.

EK-verleden