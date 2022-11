Amateurclubs die tijdens WK-duel Oranje spelen mogen wedstrijd verplaatsen (met overzicht)

Nu bekend is wanneer Nederland de achtste finale op het WK in Qatar speelt, stelt de KNVB amateurclubs in de gelegenheid om hun duels te verplaatsen. Als teams tijdens het duel van Oranje tegen de Verenigde Staten in actie moeten komen mogen de wedstrijden, in overleg, op een ander tijdstip worden gespeeld.

'De KNVB gaat zelf geen wedstrijden verplaatsen voor deze speeldag, maar we kunnen ons voorstellen dat verenigingen dit zelf wel willen doen om niet te spelen tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal dit WK", meldt de bond. 'Mocht je willen verplaatsen, houd er dan rekening mee dat er binnen de B-categorie veel ruimte is om wedstrijden te verplaatsen in onderling overleg. Stem daarom tijdig met tegenstanders af wat jullie met de wedstrijd willen doen', zo luidt de boodschap.

KNVB adviseert clubs duels uit B-categorie te verplaatsen

'Voor de zogeheten A-categorie van het amateurvoetbal (de hogere niveaus) zijn die mogelijkheden beperkter. Maar uiteraard mogen wedstrijden in onderling overleg binnen de geldende kaders verplaatst worden.' De KNVB adviseert clubs om bijvoorbeeld wedstrijden uit de B-categorie te verplaatsen naar een andere dag, zodat in het programma van komende zaterdag ruimte komt om duels uit de A-categorie te vervroegen. Clubs zijn dus in de gelegenheid om duels van een lager team (of van jeugdteams) te verplaatsen naar een andere dag.

Deze duels zijn (inmiddels al) verplaatst