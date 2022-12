Jeugddroom Bertus Altena gaat alsnog in vervulling met deelname Dakar Classic

Navigeren

Beide mannen kennen elkaar pas twee jaar. Veenstra kocht het huis van Altena en daarna is het contact gebleven omdat beide mannen dezelfde interesses hadden. "Bertus had al rally's gereden en hij had het idee dat we dat ook maar eens samen moesten doen. En dat was meteen de Dakar Classic, niet meteen de eerste de beste zeg maar", vertelt Veenstra.

"Ik kon wel navigeren net als iedereen, van stad naar stad met de Tom Tom, maar navigeren in een rally is anders en dat heb ik wel moeten leren. En de tijd moet uitwijzen of dat goed genoeg is geweest", lacht Veenstra.

Gemiddelde snelheid

In tegenstelling tot de gewone Dakar Rally, waar coureurs op hun snelheid worden afgerekend, gaat het bij de Dakar Classic om wie het meest constant een gemiddelde snelheid kan rijden. En daarnaast zijn er nog navigatieproeven waarbij deelnemers zonder de hulp van moderne middelen zo precies mogelijk moeten navigeren.

"We zijn niet meer de jongsten", zegt Altena met zijn 58 jaar. "Maar wij doen allebei veel aan sport", vult de 61-jarige Veenstra aan. "Als ik voor mezelf spreek: ik loop marathons en doe aan squash. Ik denk dat ik fit genoeg ben om hier aan mee te doen."

"De grote uitdaging in deze rally is vermoeidheid", vult Veenstra aan. "Je hebt hele lange rijdagen en korte nachten. Het is moeilijk slapen, je slaapt in een tentje en het is koud 's nachts. Als je dat drie dagen doet, is er niks aan de hand. Maar als je een keer een nacht door moet sleutelen en een nacht over moet slaan en dat veertien dagen achter elkaar moet volhouden: dat is de uitdaging."

"Ik heb een hekel aan kou", reageert Veenstra. "Dus in een tent in de woestijn in de kou, daar kijk ik misschien nog wel het meest tegenop."

Bivak

En de bivak waar de mannen moeten slapen is eigenlijk één grote werkplaats die 's nachts pas ontwaakt. "Er is geen stroom. Dus monteurs werken allemaal met diesel-aggregaten die veel lawaai maken. En als ze de auto klaar hebben, dan gaan ze hem testen en dan gaan ze vlak langs het bivak heen en weer rijden. Dus slapen kan alleen met oordopjes in en een muts over je kop", vertelt Altena.

Team

De mannen maken deel uit van een team met nog drie auto's. Samen beschikken ze over een service truck en twee allround monteurs die in het bivak kunnen sleutelen. Onderweg zullen ze zichzelf technisch moeten zien te redden.

Auto afgeleverd