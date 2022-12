Job IJtsma over deelname EK cross: 'In oranje lopen geeft trots gevoel'

De sleutel tot succes bij IJtsma is dat hij in het eerste deel van de race uit de verzuring moet blijven. "Hij is geen exceptionele tien kilometer-loper", analyseert Kiemel. "Alleen omdat hij het plan heel goed uitvoert, komt hij zo hoog. En dat betekent: rustig beginnen en daarna een strak tempo lopen. Want wat je in de cross vaak ziet. is dat mensen heel hard beginnen en stukgaan. En dan loopt hij in de laatste vier kilometer nog van plek vijftien naar plek vier."