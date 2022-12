Dames Sudosa-Desto kansloos in Sneek

Het gat naar plek 6, waar Dynamo staat, is drie punten. Bovendien heeft het team uit Apeldoorn twee duels meer gespeeld. Nummer 5 in de stand, VC Zwolle, heeft vier punten meer en evenveel duels gespeeld als Sudosa-Desto.

Een plek bij de eerste 6 in de eindstand betekent deelname aan de play-offs om het landskampioenschap, maar die hoop (als die er al was) is voorlopig niet gerechtvaardigd.

Sudosa-Desto moest het in Sneek stellen zonder Manon Torenbeek en Suzanne Benninga. Die laatste werd vervangen door Annelien Alons, die eigenlijk al gestopt was met topvolleybal.

De setstanden waren 25-17, 25-16 en 25-18. Met name in de eerste set kwam Sudosa-Desto er niet aan te pas. Binnen een mum van tijd keek het Drentse team tegen een 15-6 achterstand aan. In de tweede en derde set konden de bezoekers tot respectievelijk 10-10 en 12-12 prima mee, maar bleek het aanvalsspel te onmachtig om Sneek echt in verlegenheid te brengen.