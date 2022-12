Volleybalster Laura Dijkema keert terug naar Italië

De afgelopen twee jaar stond Dijkema nog onder contract bij de Russische ploegen Lokomotiv Kalinigrad en Leningradka. Door de Russische inval in Oekraïne moest ze de laatstgenoemde ploeg in maart verlaten.

Tussen 2016 en 2020 kwam Dijkema al uit voor twee andere Italiaanse ploegen, eerst voor Igor Gorgonzola Novara en later bij Il Bisonte Firenze. Op de website van haar nieuwe ploeg geeft Dijkema aan erg blij te zijn met haar terugkeer naar Italië. "Ik voel me hier thuis en hou ook van de Italiaanse competitie. Toen Macerata me vroeg om bij hen te komen spelen had ik daar meteen een goed gevoel bij."